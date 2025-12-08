Phivolcs: Aftershocks sa linog nagkahinay

Nakatala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) og kinatibuk-ang 18,754 ka aftershocks sukad sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Amihanang Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025.
Sumala sa labing ulahing datos hangtod sa alas 7 sa buntag niadtong Lunes, Disyembre 8, 2025, nagkaminos na ang mga aftershock.
Nirekord ang Phivolcs og 349 ka aftershocks tali sa Disyembre 1 ug 7, nag-average og mga 50 matag adlaw, matod pa ni Phivolcs Director Teresito Bacolcol sa iyang mensahe ngadto sa SunStar Cebu.
Gipasabot ni Bacolcol kaniadto nga ang mga aftershock normal nga bahin sa proseso sa yuta nga mo-adjust human sa usa ka major nga linog.
Ang liboan ka mga aftershock naggumikan sa paglihok sa Bogo Bay Fault nga nahimutang sa amihanang baybayon sa Sugbo.
Matod ni Bacolcol, alang sa mabaw, magnitude 6.9 nga linog, ang pagrekord og 18,000 ka mga aftershock gikonsiderar gihapon nga naa sa normal nga gilapdon.
Dugang pa niya nga kining maong numero dili mao ang kinatas-an nga gidaghanon sa mga aftershock nga natala. / DPC