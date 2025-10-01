Phivolcs: Linog sa Cebu naggikan sa dagat

Dili gikan sa fault line sa Bogo City ang magnitude 6.9 nga linog nga niuyog sa Sugbo niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 30, 2025.
Mao kini ang giklaro ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) Director Dr. Teresito Bacolcol.
“Meron tayong Bogo fault pero hindi ito ‘yung nakapag-produce ng earthquake last night. Ang Bogo fault nasa lupa, ito, ‘yung nag-produce ng earthquake last night, was offshore nasa dagat so magkaiba po sila,” matod niya sa usa ka phone interview sa SunStar niadtong Miyerkules, Oktubre 1, 2025.
Si Bacolcol niingon nga bisan og dunay higayon nga ang paglihok sa usa ka fault mahimong ma-trigger sa pag-uyog gikan sa laing dapit, ang gilay-on kinahanglan nga laing menos lima ka kilometro.
“The faults have to be very close to each other around five kilometers ‘yung distance. Ito naman kasi malayo ito, but pwede pong mangyari if magkalapit sila, so as I mentioned, malayo ang epicenter na nasa dagat,” dugang niya.
Ang linog nga magnitude 6.9 niigo sa Sugbo niadtong Martes sa gabii diin ang epicenter nahimutang 21 ka kilometro amihanan-sidlakan sa Bogo City.
“Usually kasi ‘yung seismic energy as it travels towards the surface, humihina. Ngayon kung malalim ang pinanggalingan ng seismic energy natin habang nagta-travel towards the surface, humihina na pagdating sa ibabaw, nawawalan ng lakas. Now ditto, five kilometers nag-start as it travels towards the surface, hindi pa niya masyado na-reduce ang energy niya, so pagdating sa ibabaw, malakas pa rin ang energy kaya malaki ang damage,” matod niya.
Giklaro sab ni Bacolcol nga way koneksyon ang linog nga magnitude 6.9 sa Bogo City ug ang gamay nga pagbuto sa Taal Volcano sa Batangas sayo sa kaadlawon niadtong Martes.
“Wala naman connection yan kasi we have 24 active volcanoes, and we also have 180 active fault segments spread all over the country, so there is always a chance, possibility na magkasabay-sabay yan,” dugang niya. / TPM / SunStar Philippines