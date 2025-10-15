Phivolcs, MGB maoy tumanon sa ‘no build zones’ sa lugar naigo sa linog

Responsibilidad sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ug sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) ang pag-ila sa mga dapit sa amihanang bahin sa Sugbo nga “no-build zones” ug ang Local Government Units (LGUs) gimanduan sa pagpatuman ug pagtabang.
Si Office of Civil Defense (OCD) 7 Director Joel Erestain nagpahinumdom sa mga LGU nga dili una magdeklarar og “no-build zones” sa mga dapit nga naigo sa magnitude 6.9 nga linog sa Amihanang Cebu.
Iyang gipasabot nga ang mga LGU adunay gahom sa pagpatuman sa building codes ug pagdumala sa disaster response, apan dili sila makatudlo og permanente nga delikado nga mga dapit kon walay scientific nga pagtugot.
“Dili mahimo nga basta LGU lang ang magdeklara og no-build zone,” matod ni Erestain atol sa “Beyond the Headlines,” usa ka online news ug commentary program sa SunStar Cebu.
“Kana ang mandato sa Phivolcs ug MGB, tungod kay sila ang adunay mga geologist ug mga instrumento sa pag-assess kon lig-on ba ang yuta o dili,” ingon ni Erestain.
Kini ang iyang tubag sa mga report nga ang ubang mga LGU sa Amihanang Sugbo nagplano nga babagan ang mga kasilinganan nga adunay makita nga mga liki o pagkahugno sa yuta, bisan sa wala pa makompleto sa mga nasudnong ahensiya ang ilang post-quake geohazard mapping.
Ang pasiunang mga report nagsugyot nga ang linog naggikan sa usa ka fault system nga wala pa masukad kaniadto nga nagtukmod sa OCD ug ubang mga ahensiya sa pag-review ug pag-update sa mga mapa sa peligro nga gigamit sa lokal nga land-use ug development planning.
“The fault that moved was not previously identified. That means our hazard maps will have to be updated to guide future reconstruction and development projects,” matod ni Erestain.
Dugang niya nga ang OCD morekomendar og usa ka “rebuilding blueprint” nga nakasentro sa updated risk data ug gipalig-on nga building standards.
Kini magsilbi nga teknikal nga reference alang sa mga LGU ug nasyonal nga mga ahensiya nga nalambigit sa rehabilitasyon ug infrastructure restoration.
“We will endorse new protocols so that any reconstruction, especially of schools, water systems, and housing, considers updated risk zones,” dugang niya. / EHP