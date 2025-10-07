Phivolcs: Miabot sa 8,253 ka aftershocks

Niabot na sa 8,253 ka mga aftershocks nga narekord sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), usa ka semana human niigo ang magnitude 6.9 nga linog sa kadagatan sa Northern Cebu niadtong Septiyembre 30, 2025.
Gikan sa kinatibuk-ang ihap nga 1,539 ka aftershocks ang nahimutang na ang lokasyon, samtang 34 niini ang nasinati sa lainlaing lugar, matod sa Phivolcs.
Ang gikusgon sa aftershocks nirehistro gikan sa magnitude 1.0 ngadto sa 5.1.
Gipasabot sa Phivolcs nga ang aftershocks maoy gagmay nga pagtay-og nga mosunod sa mga major earthquake.
Ang uban niini mahimong kusog gihapon nga bation pipila ka adlaw o bisan semana human sa mainshock.
Gipahinumdoman sa ahensiya ang publiko nga magpabilin nga alerto ug andam alang sa posibleng kusog nga aftershocks.
Ilang tambag sa pubiko nga molikay sa mga naguba nga estruktura ug mahibalo sa mga rota sa pagbakwit ug sa gitagana nga luwas nga mga lugar.
Ang ihap sa mga tawo nga naangol tungod sa linog niabot na sa 1,116 sumala sa labing ulahi nga situational report nga gipagawas sa PDRRMO niadtong, Martes, Oktubre 7, 2025. / JJL