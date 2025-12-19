PHL beach volleyball team mibuhat og history

Gituldokan sa Alab Pilipinas ang 22 ka tuig nga paghari sa Thailand sa women’s beach volleyball sa 33rd Southeast Asian (SEA) Games didto mismo sa Jomtien Beach, Thailand sa Biyernes, Disyembre 19, 2025.
Ang Alab Pilipinas nibuhat og kasaysayan nga maoy unang kampiyon gawas sa Thailand sukad nahimong medal event ang sports niadtong tuig 2023.
Gilabni sa Pilipinas ang bulawan pinaagi sa dominante nga 2-0 sweep.
Si Sisi Rondina ug Bernadeth Pons niposte og maayong sugod sa Pilipinas ug ilang gilupig ang two-time gold medalists nga sila Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee ug Taravadee Naraphornrapat, 21-17, 21-15.
Nibutang sa finishing blow para sa nasod sila si Sunny Villapando ug Dij Rodriguez nga nitali sa 21-13, 17-21, 15-6 sa second set. Ang kadaugan nagsilbe pud nga balos sa Pilipinas kinsa gipilde sa Thailand sa elimination round.
Unang higayon nakaabot sa podium ang Pilipinas niadto pang tuig 2005 kadtong si Heidi Illustre ug Diane Pascua nakakuha og bronze medal. / RSC