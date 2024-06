PHL boxers malaumon'g maka-gold

Malaumon ang tra­yanggulo sa mga boksidor sa Pilipinas nga sila si Nesthy Petecio, Eumir Marcial, ug Carlo Paalam nga maka­labni og gold me­dal sa ilang pagre­pre­sentar og balik sa Pilipinas alang sa Olympics.

Nahan-ay ang ilang reunion dihang na­ka-qualify si Paalam alang sa 2024 Paris Olympics ni­adtong Sabado, Hunyo 1, 2024, sa iyang pagkam­panya sa 2nd World Olympic Qualification Tournament (OQT) sa Bangkok, Thailand. Ang tulo pulos nakalabni og medalya sa ilang pagkampanya sa miaging edisyon sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon nga gipahigayon niadtong 2021 sa Tokyo, Japan apan wala’y gold.

Sila si Petecio ug Paalam pulos nakakuha og silver samtang bronze ang naangkon ni Marcial sa pandemic-delayed Tokyo Games.

“Babalik sa Olympics na magkakasama ulit. Sobrang saya ko at pasok tayong tatlo ulit,” post ni Petecio sa social media nga adunay kauban nga throwback photo nilang tulo.

“Paris! Here we go! We are coming,” dugang ni Petecio.

Si Marcial maoy unang naka-qualify sa Paris Games dihang nakaabot siya sa finals round sa men’s 80kg division sa Asian Games sa miaging tuig.

Nisunod si Petecio dihang nakasulod siya sa finals sa women’s 57kgs category sa 1st Olympic Qualifying Tournament niadtong Marso, 2024. Si Paalam naka-qualify sa Paris Games human siya naka­ta­ak sa finals sa men’s 57kg division sa 2nd OQT.

Nahitabo kini human niya gilupig si Sachin Siwach sa India, 5-0, sa semi-finals.

Sa kinatibuk-an, upat na ka mga boksidor ang naka-qualify alang sa Paris Olympics. Sa sayo pa, naka-qualify na sab si Aira Villegas sa labing una pa lang niyang pagpanimpalad i­­sip sa­kop sa national team. / ESL