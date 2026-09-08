PHL boxing team malaumon maka-gold na pagbalik

Malaumon ang Philippine boxing team nga matambalan ang kapin sa dekada ug tunga nga pagkahidlaw niini og gold medal sa ilang kampanya sa 2026 Asian Games, nga sugdan karong Septiyemre 19 sa Aichi-Nagoya, Japan.
Giangkon ni Association of Boxing Alliances of the Philippines (ABAP) president Marcus Manalo nga lisod gyud kini nga tahas apan masaligon siya nga makab-ot kini gumikan sa taas nga kasinatian sa mga boksidor nga morepresentar sa nasod ning higayuna.
Apil sa naglangkob sa Philippine boxing team ning higayuna mao ang upat ka Olympic medalists nga sila si Nesthy Petecio (60kg), Aira Villegas (51kg), Carlo Paalam (55 kg) ug Eumir Marcial (80 kg).
Ang partisipasyon ni Marcial nagdepende sa resulta sa iyang professional fight sa Los Angeles karong Septiyembre 19, duha ka mga adlaw sa dili pa sugdan ang boxing competion sa Asian Games.
Ang laing mga boksidor nga modala sa bandera sa Pilipinas mao sila si Riza Pasuit (54 kg), Junmilardo Ogayre (60 kg) ug Norlan Petecio (70 kg).
Katapusang nakalangkat ang Pilipinas og boxing gold niadto pang 2010 sa China human naghari si Rey saludar sa 52kg division.
Human niini, ang Philippine boxing team igo ra nakalabni og tulo ka silver ug lima ka bronze medals gikan sa nagkalainlaing mga edisyon sa kompetisyon. / ESL