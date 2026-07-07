PHL gilas gikastigo sa boomers

Sa pagpadaplin ni Justin Brownlee, ang Gilas Pilipinas nakatilaw og grabeng kastigo gikan sa mga kamot sa host Australia Boomers, 92-49, sa katapusang duwa sa duha ka mga kampo sa 3rd window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers niadtong Lunes sa gabii, Hulyo 6, 2026 (PH time), sa RAC Arena sa Perth.
Sikit pa ang kombati sa sayong bahin apan sa kalit lang, ningbulhot ang opensa sa Boomers ug nakamugna kini og 16=0 run nga naghatag kanila og 24-8 nga labaw.
Ning kalit nga pagsutoy sa opensa sa Boomers, 13 puntos ang nahimo ni Bryce Cotton, kinsa 6-time MVP sa National Basketball League (NBL), ang professional league sa Australia.
Sa pagpadayon sa duwa, nagkadako ang labaw sa Boomers hangtod nga niburot kini ngadto sa labaw nga sagol imposible nang maapsan sa Gilas.
Kon buot hunahunaon, ang pilit nga depensa sa Boomers maoy naghatag og dakong problema sa Gilas, nga nakamugna og 19 ka turnovers.
Ning gidaghanon sa turnovers sa Gilas, ang Boomers nakamugna og 30 puntos.
“It wasn’t a lot of fun. It was a tough beating that we took tonight. And the problem is, this is going to be the one that we will remember,” matod ni Gilas coach Tim Cone, nga napatik sa www.gmanews.tv.
Wala’y bisan usa ka magduduwa sa Gilas ang nakamugna og dobleng numero nga puntos.
Nakasinati og angol si Brownlee sa niaging duwa sa Gilas batok sa New Zealand Tall Blacks hinungdan nga wala kini nakaduwa batok sa Boomers.
Taliwala sa kapildihan, ang Gilas, nga nahagba sa 2-4 nga rekord sa Group A, makaabante ra gihapon sa second round kauban ang Boomers (6-0) ug New Zealand Tall Blacks (4-2).
Ang bugtong nanamilit sa Group A mao ang Guam, nga wala’y daog sulod sa unom ka mga duwa.
Puntos matag usa:
Australia (92) – Cotton 21, Proctor 16, Creek 13, Bannan 11, Pinder 9, Armstrong 4, Glover 4, Reyne 3, McVeigh 3, Condon 3, Okwera 3, Swaka Lo Buluk 2.
Gilas Pilipinas (49) – Ramos 9, Fajardo 8, Quiambao 8, Gomez de Liano 7, Phillips 6, Edu 5, Rosario 4, Tamayo 2, Newsome 0, Abarrientos 0, Baltazar 0. Quarterscores: 33-14, 41-27, 63-37, 92-49. / ESL