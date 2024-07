PHL Gilas mobatok na's Latvia

Sugdan na Gilas Pilipinas ang ilang pagsagubang og malisod nga tahas karong alas 12:00 sa tungang gabii sa Huwebes, Hulyo 4, 2024 (PH time) sa katapusang FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia.

Ning maong tahas, ikaharong sa Gilas ang host team.

Ang Gilas naabot sa Latvian capital alang sa Paris Olympics qualifier niadto pa’ng Dominggo, Hunyo 30, 2024.

Ang world ranked No. 37 Gilas ug ranked No. 6 Latvia nahiluna sa Group A kauban ang ranked No. 23 Georgia.

Sa ilang pagpakigbatok sa Gilas, ang Latvians mokombati nga wala ang ilang pambatong sentro nga si Kristaps Porzingis, kinsa bag-uhay lang nikampyon sa National Basketball Association (NBA).

Apan taliwala niini, lig-on gihapon ang puwersa sa Latvians, nga pangulohan ni Charlotte Hornets 6’10” power forward Davis Bertans sa NBA.

Sa FIBA World Cup sa miaging tuig, nakakuha og dakong atensyon ang Latvia dihang gipangsurpresa nila ang France, Brazil, ug ang defending champion Spain.

Hinuon, napilde ang Latvia sa quarter-finals batok sa nigawas nga kampyon niadtong higayuna nga mao ang Germany.

Sa ilang bahin, ang Gilas ningsagubang og tulo ka tune-up games isip tipik sa ilang preparasyon sa OQT.

Gipangmakmak sa Gilas ang Taiwang Mustangs, 74-64, sa Manila apan sa ilang pag-asdang sa Europe, nasugamak sila sa kapildihan batok sa Turkey, 84-73, ug Poland, 82-80.

Nagkanayon si Gilas coach Tim Cone nga ang ilang kapildihan batok sa Turkey ug Poland nakahatag kanila og ideya kon unsa nga natad sa kombati ang ilang sagubangon sa OQT.

“We’re just trying to get our game right. We don’t care if we win or we lose, or we’re not going to go out-scout them or worry about them,” matod pa ni Cone nga napatik sa Spin.ph.

“We just want to get out game right for Latvia and Georgia. That’s where the scouting comes in.”

Sa OQT, ang mopatigbabaw nga duha sa matag grupo mao ang makaabante sa sunod round. / ESL