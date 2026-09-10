PHL Gilas mokombati na sa Asiad

Sugdan sa Gilas Pilipinas ang gold medal defense niini pinaagi sa pagpakigbatok sa Bahrain karong alas 12 sa udto, Biyernes, Septiyembre 11, 2026, sa basketball event sa 20th Asian Games sa Japan.
Ang kompetisyon karon pang Septiyembre 19 opisyal nga sugdan apan gipauna pagsugod ang basketball competition kagahapon, Huwebes, Septiyembre 9.
Ang basketball event gibahin sa tulo ka mga grupo nga adunay tag upat ka teams nga naglangkob.
Nahiluna ang Gilas sa Group C diin kauban nila ang Bahrain, Kazakhstan, ug China.
Anaa sa Group A mao ang Japan, South Korea, Saudi Arabia, ug Indonesia samtang nahiluna sa Group B mao ang Iran, Jordan, Chinese Taipei, ug Qatar.
Ang mopatigbabaw nga duha sa matag grupo mao ang makaabante sa quarter-finals knockout stage samtang ang duha sa No. 3 teams sa tanang mga grupo nga adunay mas taas nga standing mao ang mokompleto sa quarter-finalists.
Isip tipik sa ilang preparasyon, ang Gilas nakigsangka sa South Korea sa duha ka tuneup games diin nasugamak sa dagkong mga kapildihan ang mga Pinoy.
Apan gipadayag ni Gilas coach Tim Cone nga dili kini angayang ikaalarma ug masaligon siya sa poruhan sa kapabilidad sa bag-ong puwersa nga iyang giporma alang sa Philippine national team nga gilangkuban pulos og mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA).
Si Calvin Oftana lang ang bugtong sakop sa Gilas nga ninglangkat sa makasaysayong gold medal ning maong kompetisyon nga nahibalik sa team ning higayona.
Ning higayona, si Oftana makigtambayayong sa usa sa mga sinaligan sa NLEX Road Warriors nga si Robert Bolick sa pagpangulo sa Gilas ning malisod nga misyon.
Gawas nila ni Oftana ug Bolick, ang ubang mga sakop sa Gilas mao sila si Brandon Ganuelas-Rosser, Adrian Nocum, RJ Abarrientos, Don Trollano, Sedrick Barefield, Zav Lucero, Brandon Bates, Jerrick Ahanmisi, Justin Arana, ug Justine Baltazar. / ESL