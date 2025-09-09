PHL Gilas mokuha'g big men sa kolehiyo

Nagtinguha si Gilas Pilipinas coach Norman Black nga mokuha og dekalidad nga nga big men sa collegiate leagues alang sa ilang kampanya sa 2025 Southeast Asian Games karong Disyembre 8-20 sa Thailand.
Nagkanayon si Black nga ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP), governing basketball body sa nasod, nakigsabot sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ug National Collegiate Athletic Association (NCAA) alang ning maong lakang.
Sa kasamtangan, walo pa lang ka mga magduduwa ang ningpadayag og intensyon nga moduwa sa Gilas nga maoy defending champion sa kompetisyon, pinangulohan sa naturalized players nga sila si Justin Brownlee ug Ange Kouame.
Ang uban mao sila si Japan B.League players Ray Parks ug Matthew Wright, kanhi NCAA Division I baller Remy Martin, MPBL standouts Dave Ildefonso, ug Jason Brickman lakip na si collegiate star Veejay Pre.
Sa nangahisgutan, si Kouame lang ang lehitimong sentro.
“I would love to get some college players from the NCAA and the UAAP,” asoy ni Black nga napatik sa Spin.ph. / ESL