PHL Gilas vs. Jordan karon na

Sagubangon na’g sugod sa Gilas Pilipinas ang malisod nilang tahas sa second round sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers pinaagi sa pag-host sa Jordan karong Biyernes sa alas 8:30 sa gabii, Agusto 28, 2026, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Ning maong tahas, mokombati ang Gilas nga wala si naturalized Justin Brownlee kinsa nakadesisyon nga dili moduwa ning 4th window sa kompetisyon gumikan kay wala pa siya hingpit nga naalim gikan angol sa iyang tiil.
“We’re going to be attending this window All-Filipino,” matod pa ni Gilas coach Tim Cone nga napatik sa www.pba.ph.
Hinuon, mobalik na pagduwa sa Gilas ning maong window human sa duha ka tuig nga pagpalta ang batan-ong Pinoy nga higante nga si 7’3” Kai Sotto.
Sa pagbalik ni Sotto, nakaugbok ang Gilas og dugang lig-ong haligi sa ilawom nga bahin diin ikatambayayong ni Sotto sila si June Mar Fajardo ug AJ Edu.
“With Kai here, June Mar (Fajardo) and AJ (Edu), we feel we have the requisite size to be successful in this window,” matod ni Cone.
Sa kasamtangan, ang Gilas adunay 14-man pool diin birahon ang mga molangkob sa Final 12 nga wala pa masayri ning pagsuwat.
Gawas nila ni Sotto, Fajardo, ug Edu, ang ubang naa sa 14-man pool sa Gilas mao sila si Dwight Ramos, Carl Tamayo, Kevin Quiambao, Justin Baltazar, Juan Gomez De Liano, RJ Abarrientos, Chris Newsome, CJ Perez, Scottie Thompson, Troy Rosario, ug bag-ong sulpot nga si Justin Arana.
Ning maong window, kontrahon sab sa Gilas ang Iran karong Dominggo, Agusto 30, sa samang venue.
Sa 2nd round, ang Gilas nahiluna sa Group E kauban ang Australia (6-0), Iran (5-1), Jordan (5-1), New Zealand (4-2), ug Syria (2-4).
Nagbitay man tuod sa ubos ang Gilas (2-4) kauban ang Syria apan nagpabilin pa nga buhi ang paglaom niini nga maka-qualify sa FIBA World Cup 2027 ning puntoha. / ESL