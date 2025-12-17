Superbalita Cebu

PHL midaog og bulawan sa SEAG rowing

Joanie Delgaco ug si Kristine Paraon / Hulagway gikan sa PSC
Ang Paris Olympian nga si Joanie Delgaco ug si Kristine Paraon nisakmit sa women’s double sculls para sa unang gold medal sa nasod sa rowing competition sa 33rd Southeast Asian (SEA) Games didto sa Pattaya, Thailand, Martes, Disyembre 16, 2025.

Nakapatik og time nga walo ka minutos ug 16.976 ang team Pilipinas para lupigon og lima ka segundos sila  Sukkaew Rariwan ug Chaempudsa Parisa sa Thailand (8:21.634).

Apil sa team PH rowing ang substitute nga si Feiza Jane Lenton

Nakaangkon sa bronse ang Vietnam nga duo nga sila Nguyen Thi Van Anh ug Pham Thi Bich Ngoc human mitala og oras nga 8:26.447. / RSC  

