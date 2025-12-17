Superbalita Cebu

PHL midominar sa Seag triathlon

PHL midominar sa Seag triathlon
PHL Triathlon Team
Published on

Gipamatud-an sa Pilipinas ang dominasyon niini sa triathlon human gipatigbabawan sa Filipino triathletes ang mixed team relay sa 2025 Southeast Asian Games ning Miyerkules, Disyembre 17, 2025, sa Thailand.

Ang ikatulong triathlon gold sa Pilipinas gitunol nila ni Kira Ellis, Fernando Casares, Kim Remolino, ug Raven Alcoseba.

Sa sayo pa, naka-gold sab sila si Ellis, Alcoseba ug Kim Mangrobang sa women's team relay samtang si Cesares kauban sila si Aki Lorbes ug Matthew Hermosa naghari sa men's team relay event. / ESL

