PHL mituhog og pilak sa Asian Beach Games

Nilabni og silver medal ang Philippine women's relay team sa 4x60m relay competition sa 2026 Asian Beach Games didto sa Sanya, China, niadtong Dominggo, Abril 26, 2026.
Ang mga runner sa Pilipinas nitapos sa lumba sulod sa 29.73 segundos para sa second place, sunod sa gold medalist nga team Thailand nga adunay 29.46 segundos nga time.
Nikuha sa ikatulong pwesto mao ang host China nga adunay 30.42 nga finish.
Gipangulohan ni multi-medalist Kristina Knott ang Pilipinas, kauban niya sila Jessica Laurence, Shane Joy Ponce ug Diana Pama. / RSC