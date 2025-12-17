PHL naka-gold na sa sab sa MLBB

Nakalabni na sab og gold medal ang Sibol Men sa Pilipinas sa Mobile Legends: Bang Bang Men's division sa Southeast Asian Games ning Miyerkules, Disyembre 17, 2025, sa Thailand.
Gibutlogan sa Sibol Men ang Malaysia, 4-0, sa best-of-seven finals aron labnihon ang ikaupat niining sunodsunod nga gold medals ning kompetisyon, nga ipahigayon matag duha ka mga tuig.
Ang Sibol naghari sab sa 2019 edition sa kompetisyon sa Manila, pandemic postponed 2022 edition sa Vietnam ug 2023 edition sa Cambodia. / ESL