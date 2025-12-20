PHL nanghawod sa SEAG basketball

Gilangkat sa Pilipinas ang duha ka bulawan gikan sa men’s basketball ug women’s basketball nga kompetisyon sa 33rd Southeast Asian (SEA) Games didto sa Thailand, Biyernes sa gabie, Disyembre 19, 2025.
Ang men’s basketball team nikamang pagbalik gikan sa 13 puntos nga pagkalubong ug gilupig ang host country Thailand, 70-64, sa Nimibutr Stadium in Bangkok.
Si Jamie Malonzo nibanat og 17 puntos, 12 rebounds, lima ka steals ug tulo ka assists para sa kadaugan sa Pilipinas, si Matthew Wright nitunol og 14 puntos sa 3-of-6 shooting sa three-point area, samtang si Robert Bolick niamot og 10 puntos.
Ang Thailand gipangulohan ni Emmanuel Chinedu Ejesu ug Chanatip Jakrawan nga adunay 13 puntos matag-usa.
Samtang ang women’s championship, gitumba sa Pilipinas ang Thailand, 73-70 sa susamang venue, sa pagpangulo nila Kacey Dela Rosa and Afril Bernardino.
Ang two-time UAAP MVP sa Ateneo de Manila University nimugna og 17 puntos, 16 rebounds, tulo ka steals ug usa ka block, samtang si Bernardino nikamada og 19 puntos, 12 rebounds ug tulo ka steals.
Sa ilang team captain nga si Supawadee Kunchuan (17 puntos), Rattyakom Udomsuk (16 puntos) ug Kanokwan Prajuapsook (15 puntos). / RSC