PHL team sulod sa finals sa Dubai basketball

Sa labing unang higayon, nakasulod sa finals ang usa ka Philippine squad sa Dubai International Basketball Championship.

Nahitabo kini human gipangmakmak sa Strong Group Athletics ang Beirut Sports Club, 94-72, kagahapon sa buntag, Enero 28, 2024 (PH time).

Nagpadayon ang maayong du­wa nila ni kanhi National Basketball Association (NBA) All-Star Dwight Howard ug Filipino rising star Kevin Quiambao aron pangulohan ang kadaugan.

“We didn’t come here to lose,” matod ni Howard, sa usa ka interbyu nga na-post sa social media account sa SGA. “We got one more day. It’s gonna come hard and pretty aggressive, and this is ours, I believe.”

Gipangulohan ni Howard ang kadaugan pinaagi sa iyang 26 puntos samtang niamot og puntos si Quiambao, kinsa usa ka produkto sa La Salle Green Archers.