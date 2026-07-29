PHO: 381 kaso sa dengue, 2 namatay

Gipasidan-an sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang mga residente nga magmatngon ug ipakonsulta gilayon sa doktor kon makasinati og simtomas sa dengue.
Adunay pagsaka sa kaso sa dengue sa Probinsiya sa Sugbo sa Hulyo, base sa taho sa Provincial Health Office (PHO) nga posible gumikan sa sagunson nga pag-uwan sa Sugbo.
Gibanabana nga moabot sa 381 ka dengue cases ang natala sa Capitol-run hospitals sa 25 ka mga lokalidad sa lalawigan.
Duha sab ang natala nga namatay, usa gikan sa Consolacion ug laing usa ka pasyente gikan sa Compostela.
Tungod niini, gipatuman sa kagamhanan ang subsob nga monitoring ug public awareness labot sa dengue.
Gi-activate sab ang mga provincial ug district hospitals sa Sugbo nga nagbutang og dengue fast lanes aron ma-monitor sa mga doktor sa matag hospital ang posiblenga pagsaka sa mga kaso atol sa ting-uwan.
Gipahimutang ang mga fast lane aron mapadali ang pagsusi ug pagtambal sa mga pasyente nga gidudaha’ng adunay dengue virus, samtang gipalig-on sab sa mga doktor ug opisyal sa hospital ang pagtubag sa panahong mosaka pa ang mga kaso sa lalawigan.
Ang CPHO unang nakatala og moabot sa 1,371 ka mga dengue cases sa Sugbo gikan sa Enero hangtod sa Hulyo ning tuiga, apan mas ubos itandi sa moabot 3,562 ka mga kaso nga natala sa susamang period sa miaging tuig.
Gipasabot sa CPHO nga sa kasamtangan nagpabiling manageable hinuon ang sitwasyon ilabi na nga nakaplastada nang daan ang mga hospital sa mga angay niining buhaton alang sa mga pasyente sa dengue.
SIMTOMAS
Una nang nipahimangno ang Department of Health (DOH) nga nalakip sa common symptoms sa dengue ang taas nga hilanat, grabeng labad sa ulo, panakit sa mga mata, pamuypoy sa lawas, pagsuka, skin rashes, ug mild bleeding sa ilong ug lagus. Kon mabantayan kini, dad-on dayon sa tambalanan ang pasyente aron malikayan ang complications.
Padayong nanawagan ang kagamhanan nga moabag nga malikayan ang pagdaghan sa lamok pinaagi sa kanunay nga pag hinlo, iyabo ang mga tubig nga nagpundo, ug ang pagseguro nga protektado pinaagi sa pagbutang og off lotion ilabi na sa mga bata. /