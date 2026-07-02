PHO mopakaon sa 160K ka mga bata, motabang sa mga inahan

Andam ang Cebu Provincial Health Office (PHO) sa pag-apudapod og nutrient-dense food packs, gatas, ug nutritional supplements ngadto sa liboan ka mga inahan ug gagmay nga kabataan ubos sa unang province-wide feeding program sa probinsiya.
Ang maong programa anaa sa procurement phase, diin gitapos sa PHO ang proseso sa pagpalit sa mga suplay alang sa 160,000 ka mga batang nag-edad og 6 ngadto sa 23 ka bulan. Gigahin sa probinsiya ang P6.4 milyunes aron pundohan ang 120 ka adlaw nga feeding program alang niini nga grupo sa mga bata.
Moabot sad sa P6.25 milyunes ang gigahin alang sa 90 ka adlaw nga programa nga mo-target sa 125,000 ka mabdos nga mga babaye nga makadawat og gatas ug nutritional supplements.
Matod ni PHO Head Dr. Sheila Faciol, ang maong intervention nagtumong sa pagpanalipod sa panglawas sa mga inahan ug sa ilang mga anak sulod sa unang 1,000 ka adlaw sa paglambo.
Ang dili maayong nutrisyon sa inahan kasagarang mosangpot sa kakulang sa nutrisyon sa bata o sa pagpanganak og gamay nga bata alang sa iyang gestational age.
Giila sa mga opisyal sa panglawas ang mga benepisyaryo pinaagi sa 2025 Operation Timbang records nga gisumiter sa mga Rural Health Units (RHUs).
Imbes nga tradisyonal nga mga pagkaon sama sa instant noodles ug sardinas, ang probinsiya mopanghatag og ready-to-eat food packs nga gidisenyo sa mga nutritionist-dietitians aron makatubag sa klaro nga caloric ug energy requirements.
Bisan pa nga adunay nagkalainlaing nutrition programs ang tagsa-tagsa ka local government unit sa Sugbo, kini mao ang unang higayon nga ang provincial government maoy direktang mopundo ug modumala sa usa ka target nga feeding program alang niining mga grupo sa benepisyaryo.
Ang gipalig-on nga kampanya gisuportahan sa World Bank, ug adunay plano nga mapalapdan pa kini ngadto sa ubang mga lugar sa umaabot.
Naghuwat karon ang PHO sa katapusang health reports alang sa 2026 aron masusi ang pag-uswag sa kahimtang sa nutrisyon sa tibuok Probinsiya sa Sugbo. / CDF