Phoenix, 5-1 ang tinguha batok sa Converge

Mga duwa karon:

3:00 pm- Phoenix batok Converge

6:15 pm- Rain or Shine batok Blackwater

Suyawan pagposte sa Phoenix Super LPG Fuel Masters ang ikalima nilang daog sulod sa unom ka mga duwa sa ilang pagpakigbatok sa nagsalimoang nga Converge FiberXers sa premirong duwa ning Sabado sa hapon, Disyembre 2, 2023, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Philsports Arena.

Ang Fuel Masters usa sa labing init nga team sa kasamtangan ug gikan kini sa tulo ka sunodsunod nga kadaugan nga nagpahiluna kanila sa ikaduha sa standing samtang ang FiberXers wala pa’y daog sulod sa upat ka mga duwa.

Taliwala niini, gitataw sa Fuel Masters nga dili sila molugak bisan gamay hilabi na kay malisod nga mga tahas ang naghuwat kanila sa umaabot.

“There’s no easy game here in the PBA,” matod ni Phoenix coach Jamike Jarin nga napatik sa www.pba.ph.

Sa main game, magsangka ang Blackwater Bossing ug Rain or Shine Elasto Painters. Ang Bossing adunay 1-4 nga rekord samtang ang Elasto Painters adunay 0-5 nga baraha.