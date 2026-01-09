Photojournalist nga nag-cover sa Traslacion 2026, namatay

Usa ka photojournalist ang namatay samtang nagkober sa Traslacion 2026, kabahin sa piyesta sa Black Nazarene, niadtong Biyernes, Enero 9, 2026.
Base sa report gikan sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, si Itoh Son, 55 anyos, kinsa nagtrabaho sa tabloid nga Saksi, daling gidala sa ospital mga alas 3 sa kaadlawon human giatake sa kasingkasing.
Gideklarar siyang patay sa doktor sa Gat Andres Bonifacio Medical Center.
Samtang, ang Philippine National Police (PNP) niingon nga hapsay ra ang maong kalihukan nga nahuman sa Biyernes sa udto taliwala sa bagang duot sa mga deboto.
Ang PNP nagpadala og dul-an 18 mil ka mga personahe alang sa maong kalihukan aron pagmentinar sa seguridad ug pagpatuman sa crowd control.
Ang prosesyon niadtong Biyernes nagsugod og mas sayo og usa ka oras kaysa naandan, diin ang karosa nga nagdala sa imahe sa Jesus Nazareno nibiya sa Quirino Grandstand sa alas 4 sa kaadlawon paingon balik sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, o Quiapo Church, sa Quezon Boulevard.
Ang Traslacion tradisyonal nga magsugod sa alas-5 sa buntag human mismo sa pag-ampo sa kaadlawon (dawn prayer). / TPM / SunStar Philippines, PNA