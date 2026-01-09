Piala moasdang sa Australia karong Enero 16

Moasdang si Cebuano Rodex Piala sa Australia aron kontrahon si world-ranked Australian Liam Wilson karong Enero 16, 2026, sa Brisbane Entertainment Centre sa Queensland.
Tinguha ni Piala nga masumpayan ang malampuson niyang kampanya sa miaging tuig diin naangkon niya ang World Boxing Organization (WBO) Oriental super-featherweight belt pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok kang Chinese champion Yeerjialahasi Laayibieke niadtong Pebrero 8, 2025, sa Nustar Resort and Casino sa Dakbayan sa Sugbo.
Paglabay sa lima ka mga buwan, nakarehistro na sab siya og unanimous decision nga kadaugan batok ni Renan Portes.
Sa iyang bahin, si Wilson gikan sa upat ka sunodsunod nga kadaugan human siya napakyas sa usa ka world title bout niadtong 2024.
Si Piala adunay 12-1, 1KO nga rekord samtang si Wilson kinsa kasamtangang rated No. 3 sa WBO ug no. 12 sa International Boxing Federation (IBF), adunay 17-3, 9KOs nga rekord. / EKA