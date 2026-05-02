Piang nga Wolves mopahit sa Spurs

Sa unang higayon sulod sa 25 ka tuig mag-abot ang San Antonio Spurs ug ang Minnesota Timberwolves sa National Basketball Association (NBA) playoffs.
Ang Spurs ug Timberwolves mosugod sa ilang best-of-seven Western Conference semifinals series karong Lunes, May 4, 2026 (PH time), didto sa Frost Bank Center sa San Antonio, Texas.
Mao pud kini ang unang higayon nga magsangka ang duha ka teams sa semifinals. Uwahi silang nag-abot sa postseason tuig 2001 sa first round sa playoffs diin midaog ang Spurs.
Niadtong tungora gipangulohan ang San Antonio sa duha ka higante nga sila Tim Duncan ug David Robinson.
Duha ka dekada ang milabay ang Spurs naa’y bag-o nga higante ni Victor Wembanyama, ang NBA Defensive Player of the Year, nga nag-average og 25 puntos, 11.5 rebounds, 3.1 assists ug 3.1 blocks.
Ang No.2 seed Spurs halos wa singta sa first round ug gi-eliminate ang Portland Trail Blazers, 4-1.
Samtang sa habig sa No.6 Timberwolves, nakahimo kini og upset og gitagak ang No. 3 Denver Nuggets, 42, bisan paman na wa makaduwa ang ilang pambato nga si Anthony Edwards ug Donte DiVincenzo tungod sa injuries.
Unang nidaog ang Nuggets ni Nikola Jokic sa series, apan migawas ang Timberwolves og tulo ka sunodsunod nga duwa. Nakakuha og laing daog ang Nuggets sa Game 5 sa wa pa kini taposa sa Minnesota sa ikaunom nga duwa niadtong Biyernes, Mayo 1, 2026.
Sigon sa mga taho, wa pa’y siguro kon makabalik na ba si Edwards sa semifinals tungod sa left knee bone bruise ug hyperextension.
Si Edwards nag-average og 28.8 puntos, 5 rebounds ug 3.7 assists para sa Minnesota.
Gihuwat pud sa maong series ang panagtigi ni Wembanyama ug sa iyang mentor nga si Gobert. Ang duha pulos membro sa French national team. (RSC)