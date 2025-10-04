Pick-up gikargaha'g ayuda nalimbuwad sa Balamban

Nagpasad sa kalsada ang mga binotelya nga tubig sa dihang nalimbuwad ang pick-up truck nga gikargahan sa relief goods alang sa mga nabiktima sa linog sa amihanang bahin sa Sugbo.
Ang maong vehicular accident nahitabo niadtong alas 11:45 sa buntag Sabado, Oktubre 4, 2025 sa Transcentral Highway (TCH), Barangay Cansomoroy, Lungsod sa Balamban.
Usa ka Toyota Conquest nga gimaneho sa 20 anyos nga lalaki nga nailhan sa pangalan nga Yancy, taga Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo ug adunay kauban nga mabdos.
Puno sa karga nga relief goods ang maong sakyanan nga gikatahong nawad-an og brake sa dihang nagpadulhog sa TCH.
Sa paghaguros maong pick-up gidasmagan niini ang laing pick-up nga diha sa iyang atubangan nga gimaneho sa gihinganlan og RJ, 23, taga Barangay Cogon, Ramos.
Nilahos ang pick up ni Yancy hangtod nga ang usa ka ligid sa sakyanan nabuwasot sa kanal dayong nalimbuwad.
Ang pasahero nga mabdos ang gidala sa Balamban Provincial Hospital aron maatiman sa mga doktor.
Suwerte nalang kay way grabe nga naangol sa maong insidente. / GPL