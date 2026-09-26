Pickleball kompetisyon sa media nagmalampuson

Nagmalampuson ang gipahigayon nga Media Pickleball Tournament niadtong Huwebes sa gabie, Septiyembre 24, 2026 sa Magnum Sports Complex, isip kabahin sa selebrasyon sa mga mamahayag sa Sugbo sa Press Freedom Week.

Ang pares ni Rodel Quimod ug Glen Capano maoy ang nilangkat sa championship sa men’s division. Ang ikaduhang luna nakuha sa sports editors nga sila Erwin Lirazan ug Richiel Chavez, samtang si Lloyd Suarez ug Gabriel Bonjoc mao ang nikompleto sa top 3.

Sa habig sa women’s division, si Jewel Tabiolo ug Valerie Jamili maoy nikampiyon, si Nini Cabaero ug Atty. Maria Jane Paredes nidaog sa ikaduhang pwesto ug si Crisle Adlawan ug Jonalyn Jumabis nidaog sa ikatulong luna.

Si Gabriel Bonjog ug Angelica Fay Saniel ang nikampiyon sa mixed division, si Chris Ligan ug Mary Rose Sagarino nidaog sa second place ug Publio Briones ug Isolde Amante ang third place.

Ang maong sporting event gipaluyohan sa AWG Group of Companies, University of Cebu (UC), UCMed, Ayala Corp., Primer Group, Magnum Sports Complex, ug MCubes PR and Events. / RSC