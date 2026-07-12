Pickleball tournament ipahigayon sa Sugbo alang sa cleft surgery fund

Nagkahiusa ang pickleball clubs, pribadong kompanya, mga pamilya, ug nagkalainlaing organisasyon sa Sugbo sa usa ka fundraising campaign aron makatigom og pundo alang sa libre nga operasyon sa mga kabataang adunay cleft lip, cleft palate, ug uban pang facial differences pinaagi sa Operation Smile Philippines.
Ang kampanya pagasugdan pinaagi sa Fundraising Gala Night karong Agusto 8, 2026, sa Grand Ballroom sa NUSTAR Resort Cebu.
Gilauman nga motambong ang mga representante sa negosyo, healthcare sector, sponsors ug sports community aron mosuporta sa maong paningkamot.
Sumala sa Operation Smile Philippines, ang tumong sa gala mao ang pagtabang sa pagpundo sa operasyon sa labing minos 1,000 ka kabataan sulod sa usa ka tuig.
Matod sa organisasyon, ang donasyon nga P40,000 igo aron matabangan ang usa ka bata nga maoperahan ug makadawat sab og serbisyo sama sa speech therapy, dental care, ug uban pang rehabilitative services.
Mosunod niini ang Two-Day Pickleball Fundraising Tournament sa Oktubre 17 ug 18, 2026, gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 10 sa gabii, sa The Courts of Cebu, diin gilauman ang partisipasyon sa 56 ka teams o mokabat sa 360 ka mga magdudula gikan sa Sugbo ug ubang bahin sa Visayas ug Mindanao.
Ang unang adlaw alang sa Corporate Team Challenge ug Smiles Club Team Championships, samtang ang ikaduhang adlaw ipahinungod sa Family and Friends Team Championship.
Si Coach Rnell Arsenal sa The Courts of Cebu niingon nga bukas ang torneyo alang sa bag-o ug eksperyensiyadong nga mga magdudula.
Matod niya, ang kalihukan nagtumong sa paghiusa sa komunidad samtang nagtabang sa pagpundo sa reconstructive surgeries sa kabataan.
Walay age limit ang Family and Friends category basta makahimo lamang og dula ang partisipante.
Ang registration fee alang sa Corporate ug Interclub divisions anaa sa P8,000 matag team nga adunay upat ka players, samtang P10,000 matag team nga adunay unom hangtod walo ka players alang sa Family and Friends division.
Ang mga gustong moapil sa torneyo mahimong magparehistro pinaagi sa opisyal nga registration website nga ilunsad sa mga tig-organisa, o pinaagi sa nagkalainlaing pickleball courts sa Sugbo nga makigtambayayong sa maong kalihukan.
Sumala sa mga organizer, ipahibalo sa ilang social media platforms ang kompleto nga detalye sa registration sa higayon nga mahuman na ang pamaagi sa pagpalista.
Si Emiliano Romano, Regional Director sa Operation Smile International for Asia ug Executive Director sa Operation Smile Philippines, nipadayag nga ang Cebu Comprehensive Care Center of Excellence mao ang labing dakong sentro sa organisasyon sa kalibotan ug nagsilbi sab nga Asia hub niini.
Matod niya, kapin sa 1,000 ka operasyon na ang nahimo sa sentro, samtang liboan ka mga pasyente ang nakadawat og serbisyo sama sa patient screening, speech therapy, ug dental care.
Gilauman nga matag tuig makaserbisyo ang sentro sa dul-an sa 1,000 ka surgical patients ug 3,000 hangtod 4,000 ka kabataan pinaagi sa lainlaing komprehensibong programa.
Dugang ni Romano, nagpadayon ang paningkamot sa organisasyon aron mas daghang pamilya ang mahibalo sa libre nga serbisyo alang sa mga batang adunay cleft conditions.
Bag-o lang sab nakapirma og memorandum of agreement ang Operation Smile Philippines ug ang Provincial Government of Cebu aron ang mga batang matawo sa lalawigan nga adunay cleft condition mahimong ma-refer dayon ngadto sa organisasyon alang sa tukmang pag-atiman. / BJC