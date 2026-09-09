Pickup nahayang, gidaro sa naghaguros nga AUV

Maayong pagkalimbuwad sa pickup truck sa dihang gikaengkuwentro ang Asian Utility Vehicle (AUV) sa intersection sa P. del Rosario St., dalan Junquera, Cebu City niadtong pasado alas 3 sa hapon, Miyerkules, Septiyembre 9, 2026.
Nasayran nga ang color light blue nga AUV giluwanan sa mga investigator/personnel sa Bureau of Fire nga moresponde unta sa sunog nga niulbo sa Camp Lapu-Lapu, Barangay Apas.
Ang maong AUV nanukad sa N. Bacalso Avenue subay sa dalan P. del Rosario samtang ang pickup nga nanukad sa Ramos St. subay sa Junquera.
Makita sa CCTV ang panagbangga nga stop signal ang lane sa P. del Rosario apan nilahos ang AUV kay adunay emergency nga gitubag, samtang nilahos ang pickup sa Junquera St. sa intersection ilabi na nga anaa pa sa go signal ang traffic light hinungdan nga hitabo ang panagbangga.
Tungod sa kakusog sa impak nahayang ang pickup, samtang maayong pagkapiyapi sa atubanga’ng bahin sa AUV.
Gikataho nga adunay magtiayon sakay sa pickup ang gidala sa pribado nga tambalan, samtang naangol sab ang mga sakay sa AUV.
Ang habig sa kabomberohan nagkanayon nga gipatingog niadtong higayon ang siren o alarm sa dihang nag nagdagan aron sa pagresponde sa sunog. / FVQ