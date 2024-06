Pierce mipika sa Lakers

Samtang nagselebrar ang Boston Celtics sa ika-18 nga kampiyunato sa National Basketball Association (NBA), wa palabya ni retired player Paul Pierce ang higayon aron mapasingitan ang rival team nga Los Angeles Lakers.

Human gidominar sa Celtics ang Dallas Mavericks, 4-1, sa NBA Finals, nakalabaw na kini og usa ka titulo sa Lakers ug mao na ang solo team nga dunay labing daghan og championships sa NBA.

Gipikhan ni Celtic legend Pierce sa viral online clip niini ang kabahin sa In-Season Tournament title sa Lakers.

Matod pa ni Pierce, kinsa nahimo’ng kampiyon tuig 2008 ubos sa Celtics, nga kon sila pa ang nidaug sa In-Season Tournament di ni kini nila i-banner sama sa regular championships.

“If we win the In-Season Tournament, we’re not raising up a banner. Let the Lakers do that. We can make it into a carpet and put it in the hallway or something,” saysay pa ni Pierce.

Si Pierce niapil sa mga kalihukan sa Boston agi og pagsaulog sa ilang titulo karong tuiga nga nitapos sa 16-year title drought.

Ang team ni Pierce kuyog ang kanhi superstars nga sila si Ray Allen, Kevin Garnett ug Rajon Rondon maoy uwahing Celtics team nga nidaug og kampiyonato, sa wala pa gilabni nila nila ni Jayson Tatum ug Jaylen Brown ang 2024 title.

Gikan sa tuig 2020 nagtabla ang Lakers ug Celtics nga pulos dunay 17 ka mga titulo. Naputol kini karong tuiga ug niuswag ang Celtics ngadto sa 18.

Kahinumdoman sa tunga-tunga nga bahin sa 2023-2024 season duna’y pakulo ang NBA nga gitawag og In-Season Tournament, usa ka sidelight nga torneyo para makapadugang sa fans engagement sa liga.

Ang In-Season Tournament dili kini sama sa regular nga titulo sa NBA.

Nidaug ang Lakers adtong tungora ug nahimo'ng unang team nga In-Season champion. Daghan ang mi-criticize sa Lakers tungod kay giisa pa ang banner sa ilang korte ug kompleto ang selebrasyon nga sama gyud sa regular nga NBA championship.

Karon nga nakuha sa Celtics ang Larry O’Brien trophy, wa palabya ni Pierce nga sawayon ang Lakers.

Matod pa sa netizen nga tinuod nga kataw-anan nga gibitay sa Lakers ang IST banner.

Ang usa ka netizen nagkanayon nga bitter lang si Pierce ug gusto lang mahimo’ng relevant kay retirado naman. / RSC