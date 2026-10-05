Pila ang madawat nga cash incentives sa nakahatag sa Pilipinas og medalya?

Isip bugti sa dakong dungog nga ilang nahatag sa Pilipinas, ang Pinoy nga mga atleta nga nakabaton og medalya sa bag-uhay lang nahuman nga Aichi-Nagoya Asian Games makadawat og cash insentives gikan sa gobiyerno.
Mao kini ang mandatu sa Republic Act No. 10699, o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, nga nahimong balaod niadtong 2015.
Sa Aichi-Nagoya Games, ang Pilipinas nakahakot og 29 ka mga medalya – upat ka golds, siyam ka silvers ug 16 ka bronzes.
Mao kini ang labing maayong performance sa Pilipinas gikan niadtong 1962 edisyon nga gipahigayon sa Jakarta, Indonesia diin nakahakot ang Pinoy nga mga atleta og pito ka golds, unom ka silvers ug 24 ka bronzes.
Ubos sa kasamtangang balaod, ang gold medalist hatagan og P2 milyunes nga pahalipay, P1 milyunes sa silver winners ug P400,000 sa bronze medalist.
Ning maong edisyon, ang Olympic two-time gold medalist nga si gymnast Carlos Yulo mao ang makadawat sa labing dakong pahalipay kay nakalangkat man siya og duha la gold medals.
Nagsunod si Taekwondo jin Jeus Yape, kinsa nakakuha og usa ka gold ug usa sab ka bronze medal dayon ang laing gold medalist nga si pole vaulter EJ Obiena. / ESL