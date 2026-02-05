Pilapil bag-ong WBO Oriental Youth flyweight king

Naangkon ni Filipino Angelus Pilapil ang World Boxing Organization (WBO) Oriental Youth flyweight title pinaagi sa dominateng unanimous decision nga kadaugan batok kang South Korean Dae San Yoon sa main event sa "Engkwentro 17 - Binombahay sa Dalaguete" niadtong Miyerkules, Pebrero 4, 2026, sa Dalaguete Gym sa Dalaguete, Cebu.

Human sa walo ka rounds nga away, si Pilapil nidominar sa scorecards sa tulo ka judges, 80-72, 79-73, ug 79-73.

Si Pilapil nisaka sa 7-0, 3KOs nga rekord samtang si Yoon natagak sa 4-3-2, 1KO nga baraha.

Sa main supporting bout, nidaog si Speedy Boy Acope (7-2, 4 KOs) batok kang Allan Alberca (13-10, 8 KOs) pinaagi sa split decision.

Nakarehistro og knockdown si Acope sa 5th round.

Sa undercard, gi-knockout ni Rhonvex Capuloy (14-4-3, 11 KOs) sa 4th round si Jason Tinampay (14-24-2, 11 KOs), gi-knockout ni Berland Robles (13-1-1, 6 KOs) sa 1st round si Clyde Azarcon (17-19-1, 6 KOs), ug gipaundang ni Carl Penedo (2-0, 1 KO) si Jovel Siervo's (0-2) sa 1st round. / EKA, ESL