Pildi ang mibunyag ni Wemby

Nagpakatap og tri­ple-doubles nga 33 puntos, 14 ka re­bounds ug 10 ka assists si Luka Doncic aron pangulohan ang Dallas Mavericks sa pagbunyag og kapildihan ni Victor Wembanyama sa host San Antonio Spurs, 126-119, ning Huwebes, Oktubre 26, 2023, sa National Basketball Association (NBA).

Si Kyrie Irving nidugang og 22 puntos alang sa Mavericks, niamot og 17 puntos si Grant Williams samtang nitunol og 16 puntos si Dereck Lively II.

Ang Spurs gipangulohan ni Devin Vassell pinaagi sa iyang 23 puntos, niamot og 17 puntos si Keldon Johnson samtang nihatag og 15 puntos si Wembanyama, kinsa maoy No. 1 overall pick sa miaging draft.

Nagsalimoang si Wembanyama gumikan kay na-foul trouble kini.

Apan sa nahabiling kapin sa pito ka mga minutos, napa­ga­was ni Wembanyama ang kata­kos nga giatangan sa kadag­ha­nan ug nakadugang kini og siyam ka mga puntos nga maoy nakapaukyab sa mga tumatan-aw.

“How can I deny that,” matod ni San Antonio coach Gregg Popovich. “It’s pretty obvious. Victor’s had a lot of attention pointed toward him for a very long time and that’s not going to change. Fortunately for us, he’s a really mature, prioritized young man that knows what he wants. He’s already a pro.”

Sa laing mga duwa, ningdaog ang Charlotte Hornets batok Atlanta Hawks, 116-110, Indiana Pacers batok Washington Wizards, 143-120, Boston Celtics batok New York Knicks, 108-104, Orlando Magic batok Houston Rockets, 116-86, Cleveland Cavaliers batok Brooklyn Nets, 114-113.

Ningpatigbabaw sab ang Miami Heat batok Detroit Pistons, 103-102, Toronto Raptors batok Minnesota Timberwolves, 97-94, Oklahoma City Thunder batok Chicago Bulls, 124-104, New Orleans Pelicans batok Memphis Grizzlies, 111-104, Sacramento Kings batok Utah Jazz, 130-114, ug LA Clippers batok Portland Trailblazers, 123-111.