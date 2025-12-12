Pilipinas bulawan gihapon sa baseball sa SEA Games

Nagpadayon ang Pilipinas sa pagpakita sa kusog ug gilupig ang host Thailand, 5–3, sa finals sa baseball sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025.
Ang maong kadaugan nikompleto sa sweep sa Pilipinas: Indonesia (14–0), Singapore (17–3), Malaysia (21–0), Vietnam (20–1), Thailand (8–7), ug Lao PDR (15–4).
Kini sab ang ikatulo nga sunodsunod ug ikaupat nga total SEA Games gold para sa Philippine baseball sa lima ka edisyon nga naay kompetisyon sa maong sport, gawas lang sa 2007 SEA Games diin nakuha ang silver medal.
Ang Pilipinas nakakuha na og pito ka bulawan sa nagpadayon nga SEA Games, kini gikan sa baseball; Justin Macario (taekwondo); Kayla Sanchez, Xiandi Chua, Chloe Isleta, ug Heather White (swimming team); Kimberly Custodio (jiu-jitsu); Dean Roxas (jiu-jitsu); Aleah Finnegan (gymnastics); ug Tachiana Mangin (taekwondo). / RSC