Pilipinas gustong mo-host sa Asian Games

Ang Philippine Olympic Committee nipahibalo sa ilang plano nga mo-bid para mahimong host nation sa prestihiyuso Asian Games sa 2038 unya nga edisyon.
Nikabat na og 72 ka tuig nga uwahing ni-host ang nasod sa Asian Games, usa ka kompetisyon sa managlahi nga paugnat sa kusog nga langkuban sa nasod sa Asya. Gipahigayon ang mga duwa niadto sa tuig 1954 didto sa Maynila.
“Guston nating mag-bid sa Asian Games. Dito 1954 Asian Games at di na tayo nakaulit,” matod ni POC president Bambol Tolentino.
“Now is the time to bid. Huwag na natin sayangin yung pagkakataon na ito or else mahihirapan na tayo,” dugang pa niya.
Ang 20th Asian Games didto gipahigayon karon sa nasod sa Japan.
Uwahing ni-host ang Pilipinas og dako nga multi-sporting event mao ang 2019 Southeast Asian (SEA) Games. / RSC