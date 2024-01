Pilipinas malaumong makadapala og 19 ka mga atleta Paris Olympics

Malaumon ang Philippine Olympic Committee (POC) nga makapadala ang Pilipinas og labing minos 19 ka mga atleta sa 2024 Olympic Games nga gikatakda karong Hulyo 26 hangtod Agusto 11 sa Paris.

“It will be very good if we again have 19 Olympians, but if we don’t have those numbers, the focus will be on the podium. Hopefully, we haul more in Paris,” matod ni POC president Abraham “Bambol” Tolentino nga napatik sa www.gmanews.tv.

Nanghinaot si Tolentino nga malabwan sa Pilipinas ang labing unang gold medal nga nakuha ni weightlifter Hidlyn Diaz-Naranjo, ang silver medals nga nabira sa mga boksidor nga sila si Nesthy Petecio ug Carlo Paalam hasta ang bronze medal sa laing boksidor nga si Eumir Marcial sa miaging edisyon sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon nga gipahigayon sa Tokyo, Japan.

“We’re not only the country preparing for Paris, everybody else is preparing hard for the Olympics,” pasabot ni Tolentino.

“We need all the support—moral, financial, among others.”

Giangkon ni Tolentino nga grabe ka lisod nga misyon ang sagubangunon sa Philippine sports sa Paris.

Sa kasamtangan, upat pa ka Pinoy nga mga atleta ang naka-qualify sa Paris Games.

Kini mao sila si pole vaulter EJ Obiena, boxer Marcial, ug ang gymnasts nga sila si Carlos Yulo ug Aleah Finnegan.

Matod ni Tolentino nga nakaseguro na sab ang Pilipinas og laing tulo ka qualifiers pinaagi sa universality slots sa athletics ug aquatics.

Mosalmot pa sab ang Pillipinas og qualifying events sa umaabot.