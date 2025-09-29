Pilipinas maoy napiling host sa 2029 FIVB Women’s Volleyball World Championship

Mabutang na sab ang Pilipinas sa global spotlight human kini napiyalan sa katungod isip host sa 2029 FIVB Women’s Volleyball World Championship.
Ang FIVB nga gipangulohan ni federation president Fabio Azevedo, nianunsyo niini niadtong Dominggo, Septiyembre 28, 2025, atol sa katapusang adlaw sa 2025 Men’s World Championship nga gi-host sab sa Pilipinas sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Mao kini ang labing unang higayon nga mapahigayon sa Pilipinas ang Women’s World Championship ug ikaduha sa katapusang tulo ka mga edisyon nga ipahigayon sa Southeast Asia.
Ning maong kalambuan, ang Alas Pilipinas Women’s team nahatagan og oportunidad nga makighinampkay sa labing maayong teams lukop kalibutan sa labing unang higayon.
“We’re so, so happy, as in. We couldn’t believe it at first, and now, biglang mapupunta kami sa [world stage],” matod ni Alas Pilipinas team captain Jia de Guzman nga napatik sa Spin.ph.
“It will give us a lot of time to prepare for it. With what the Alas Men showed, with 16 months of preparation tapos ganyan kaganda ‘yung pinakita nila, there are so many possibilities talaga.”
Sa kasaysayan, mao kini ang ikaduhang higayon nga makaduwa sa world stage ang Philippines women’s national volleyball team gikan niadtong 1974. / ESL