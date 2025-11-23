Pilipinas midangop sa Interpol alang sa pagdakop ni Roque

Nisumiter og hangyo ang gobiyerno sa Pilipinas sa International Criminal Police Organization (Interpol) alang sa pag-isyu og red notice batok ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque.
Kini gikompirmar ni Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) spokesperson Winston Casio sa usa ka interbyu sa radyo niadtong Dominggo, Nobiyembre 23, 2025.
Ang red notice usa ka hangyo alang sa mga ahensya sa pagpatuman sa balaod sa tibuok kalibutan aron makita ug dakpon ang usa ka tawo samtang nagpaabot sa extradition, pagsurender, o susamang legal nga aksyon.
Sa usa ka order nga gipetsahan og Mayo 8, 2025, si Angeles Pampanga Regional Trial Court Presiding Judge Rene Reyes niisyu og mga warrant of arrest batok kang Roque, Cassandra Ong, ug uban pa, human siya nakakaplag og probable cause sa pagpasaka og non-bailable human trafficking charges batok kanila kalabot sa ilegal nga operasyon sa POGO sa gi-raid nga Lucky South 99 sa Porac, Pampanga.
Ang Lucky South 99, nga nahimutang sa 10-hektarya nga complex sa Porac, gi-raid ug gipasira niadtong Septiyembre 17, 2022 tungod sa giingong kalambigitan sa ilegal nga mga kalihukan.
Apan, illegal kining nagpadayon sa operasyon ug gi-raid pag-usab niadtong Hunyo 5, nga niresulta sa pagluwas sa labing menos 186 ka langyaw ug Pilipinong mga trabahante.
Atol sa raid, giluwatan sa mga awtoridad ang giingong mga biktima sa human trafficking, hilabi na ang mga Chinese national nga adunay mga samad gikan sa pagtortyur sa lainlaing bahin sa ilang lawas.
Duha kanila ang gigapos pa sa posas sa frame sa katre ug puno sa mga bun-og ug torture marks sa dihang nakita sa kapulisan. Aduna usab pipila ka langyaw nga mga babaye nga nabiktima sa sexual abuse ug gibaligya online pinaagi sa bidding.
Si Roque, nga kasamtangang anaa sa Netherlands diin siya nangitag asylum, nihimakak sa bisan unsang kalambigitan sa Lucky South 99, apan niangkon nga ang iyang kliyente, ang Whirlwind Corporation, maoy service provider sa gi-raid nga POGO hub.
Gilista usab siya isip pangulo sa legal department sa gi-raid nga POGO hub / TPM / SunStar Philippines