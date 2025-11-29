Pilipinas mipadala og 1,600 delegates sa SEA Games

Nagpadala og record-high delegation ang Pilipinas bitbit ang paglaom nga mosaka ang overall ranking sa nasod sa 2025 Southeast Asian (SEA) Games didto sa Thailand nga gitakda sa Disyembre 9 ngadto 20, 2025.
Sa 2023 Sea Games ang Pilipinas anaa sa ikalima nga pwesto ug tungod kay gi-target man ang mas taas nga ranking, gipadala sa nasod ang 1,600 ka tao sa delegasyon nga naglangkob sa athletes, coaches ug mga opisyal.
Gibutyag ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Patrick “Pato” Gregorio nga ang halos pagdoble sa gidaghanon sa mga partisipante sa biennial event naghatag og mas dakong higayon para sa Pilipinas nga makakuha og kadaugan ug mas dako nga exposure sa international stage.
“We’re sending the biggest delegation of athletes. Sa number of sports, hindi ko pa tiyak kung may in-adjust or nawala. Pero talaga ang sure ako ay this is the biggest delegation in the history of the Philippines’ participation in the Southeast Asian Games,” matod ni Gregorio.
Ang mga daog sa Palarong Pambansa ug Batang Pinoy karong tuiga nakaangkon og mga pwesto sa national teams sa kapin 50 ka events. / RSC