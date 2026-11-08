Pilipinas mipalapad sa UHC-IS

Gipalapdan sa Pilipinas ang mga lugar nga gipailalom sa Universal Health Care Integration Sites (UHC-IS) ning 2026, nga naglakip sa 95 porsiyento sa mga lalawigan ug importanteng mga dakbayan sa nasod, apan matod sa mga opisyal sa kahimsog, gikinahanglan ang mas lig-on nga lokal nga pagdumala sa pundo ug koordinasyon aron mahimong mas maayo ang serbisyo sa panglawas.
Gitaho sa Department of Health (DOH) atol sa UHC Summit niadtong Huwebes, Nobiyembre 5, nga ang gidaghanon sa UHC-IS nisaka gikan sa 58 niadtong 2020 ngadto sa 114 karong tuiga, pito ka tuig human nahimong balaod ang UHC Act niadtong 2019.
Ang maong kalambuan nagpakita sa mga paningkamot nga makatukod og mga sistema sa panglawas sa tibuok lalawigan ug dakbayan nga natugma sa paghatag og serbisyo sa panglawas sa mga pasilidad, gikan sa mga community health center hangtod sa mga tambalanan.
Apan gitataw sa mga lider sa kahimsog nga ang pagdugang sa mga lugar sa integration ug ang paghiusa sa pundo dili pa igo. Ang mga lokal nga kagamhanan kinahanglang moseguro nga ang mga pundo magamit gyud sa maayo alang sa sayon maabot, barato, ug dekalidad nga serbisyo sa panglawas.
Usa kini sa importanteng mga mensahe atol sa 2026 High-Level UHC Summit and Strategic Health Partners Dialogue niadtong Nobiyembre 5-6, diin ang DOH, Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth), Union of Local Authorities of the Philippines (Ulap), ug World Health Organization (WHO) naghisgot sa mga pagsuway sa lokal nga pagpundo sa panglawas ug paghatag og serbisyo.
Gipadayag ni DOH Acting Secretary Edwin Mercado nga ang kalampusan sa UHC kinahanglang sukdon kon unsa ka maayo magamit ang mga pundo sa panglawas aron mahimong serbisyo, ug dili lang sa gidaghanon sa mga lugar sa integration o sa kantidad nga natipon sa Special Health Fund (SHF).
“This means strengthening primary healthcare, establishing functional referral networks, improving health facility management, and ensuring that quality health services are accessible, available, and affordable to all. Through our UNA (Unified National Agenda) sa Pagtutulungan, I call on our national and local government and all our health partners to translate our efforts into better healthcare services and improved health outcomes for every Filipino,” pamahayag ni Mercado.
Ang SHF nagtipon sa mga pundo sa panglawas gikan sa nasyunal ug lokal nga kagamhanan, aron ang mga lokal nga kagamhanan makagasto sa mga importanteng programa sa panglawas, makasuporta sa mga kinahanglanong serbisyo, ug makatugma sa paghatag og serbisyo sa panglawas sa ilang mga sakop.
Gipakita sa mga diskusyon sa summit ang panginahanglan alang sa pag-apud-apud sa pundo, maayong pagdumala sa kuwarta, ug mas maayong koordinasyon sa mga nagpakabana aron maseguro nga ang pundo makaabot sa mga pasilidad sa panglawas ug sa mga komunidad.
Gipadayag ni PhilHealth Acting President ug CEO Beverly Lorraine Ho nga ang ilang ahensya molihok aron pagpadali sa pag-accredit ug pagpapaspas sa mga reimbursement ngadto sa mga lokal nga pasilidad sa panglawas.
Nakatala si Ho nga ang pagkab-ot sa Universal Health Care nanginahanglan og labaw pa sa pagpauna sa pundo. Ang maong mga pundo kinahanglang igahin sa sakto ug magamit sa maayo aron maseguro nga ang mga serbisyo sa panglawas makaabot sa matag Pilipino sa tibuok nasod, hilabi na sa mga Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (Gidas).
“Through stronger collaboration with the DOH and Loca Government Units, PhilHealth aims to strengthen health financing at the local level, support the delivery of essential health services, and build a more responsive and accessible healthcare system for all Filipinos,” asoy ni Ho.
Sa laing bahin, gitataw sa WHO ang pagkamahinungdanon sa pagplano nga nakabase sa ebidensya aron matabangan ang mga lokal nga kagamhanan nga mailhan ang mga prayoridad sa panglawas ug ang mga kakulangan sa pundo.
Gisuportahan sa organisasyon ang paghimo og mga profile sa panglawas alang sa tanang 82 ka lalawigan aron maggiya sa lokal nga pagdesisyon ug pag-ila sa mga dapit nga nagkinahanglan og dugang pundo.
Ang representante sa WHO sa Pilipinas nga si Dr. Eunyoung Ko nag-ingon nga ang maong mga profile makatabang sa mga lokal nga kagamhanan sa pagtino sa mga puhonan nga kinahanglan aron mapaspas ang kalambuan ngadto sa universal health coverage.
Gipahayag ni Ulap Interim National President ug Quezon City Mayor Ma. Josefina “Joy” Belmonte ang gintang tali sa nasyunal nga mga palisiya sa panglawas ug sa tinuod nga paghatag og serbisyo sa komunidad.
Gipresentar usab sa summit ang mga kasinatian sa pagpundo sa panglawas ug paghatag og serbisyo gikan sa Davao de Oro, Quezon Province, Dagupan City, ug Leyte aron makadasig og pagtulun-an tali sa mga lokal nga kagamhanan.
Ang duha ka adlaw nga mga tigom nahuman sa panag-uyon sa usa ka Commitment to Action sa Ulap ug sa mga sakop nga liga niini, DOH, PhilHealth, ug WHO Philippines, nga nagsaad og mas lig-on nga pagtinabangay sa lokal nga pagplano sa panglawas, pinanasyal nga pagdumala, ug paghatag og serbisyo sa panglawas. / MVG