Pilipinas mo-host og Sambo championships

Mopahigayon og lain nga internasiyonal nga kompetisyon ang Pilipinas nga makahatag og tabang sa local sports tourism sa pagsikad unya sa 11th Asia-Oceania Sambo Championships nga gipaluyohan sa Philippine Sports Commission karong Hunyo 23 didto sa Ninoy Aquino Stadium.
"We had expected only about 500 athletes but those numbers are swelling since we presently have about 400 of them already. We could end up with over 600 grapplers from 31 countries," matod pa ni Pilipinas Sambo Federation Inc. president Paolo Tancontian.
Gibutyag ni Tancontian nga ang atong silingang nasod sa rehiyon nga Cambodia, mipadala og 42 ka miyembro sa ilang delegasyon aron maghatag og seryosong hulga niining lima ka adlaw nga kompetisyon.
"These numbers may seem small for team sports, but for sambo that is a lot of entries."
Gidugang pa niya nga bisan ang mga layong nasod sa Asya sama sa Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Iran, ug Syria, lakip na ang mga nasod sa Oceania sama sa Australia ug New Zealand, nagpakita gyud og dakong interes nga mosalmot niining prestihiyosong sambo tournament.
Matod ni Tancontian nga kung wala pa lang ang tensyon didto sa Middle East, moabot unta ngadto sa 36 ka nasod sa Sambo Union of Asia and Oceania ang mopadala og teams.
Sila Philippine Sports Commission chairman Patrick "Pato" Gregorio namahayag nga kining positibo ug makapadasig nga kalamboan usa na sab ka timailhan nga ang adbokasiya sa ahensya sa sports sa kagamhanan sa pagsuporta sa sports tourism usa ka mapuslanon nga lakang alang sa ekonomiya.
"Hosting a well-organized international competition like the forthcoming 11th Asia-Oceania Sambo Championships is always a welcome enterprise that generates income for both the government and the tourism industry," matod pa ni Gregorio. / RSC