Pilipinas moapil sa tanang events sa 33rd SEAG

Nagplano ang Philippine Olympic Committee (POC) nga magpadala og mga atleta sa tanang sporting events alang sa 33rd Southeast Asian Games (SEAG) nga ipahigayon sa ulahing bahin sa tuig 2025 sa Thailand.

Mismong si POC president Abraham “Bambol” Tolentino ang nipabuhagay niini.

Ang kompetisyon adunay 581 ka events gikan sa 50 ka natad sa paugnat sa kusog ug tulo ka demonstration sports.

“If possible, all sports,” matod ni Tolentino nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Sumala ni Tolentino nga taas pa ang panahon ug dako ang posibilidad nga mahitabo kini.

Ang Pilipinas maoy labing maayo og gipakita sa tanang mga nasod sa southeast asia sa niaging Paris Olympics ug niini, mas nadasig ang tanang national sports associations (NSA) sa nasod.

“Coming off our Olympic success in Paris and with the growing enthusiasm of our national sports association to make their marks in the SEA Games, our national federations and athletes have enough time to prepare and contend in Thailand,” dugang ni Telentino. / ESL