Pilipinas mokombati na sa Paris

Sugdan na sa Team Philippines ang kampanya niini sa 2024 Paris Olympics karong Sabado, Hulyo 27, 2024 (PH time) sa France.

Si gymnast Carlos Yulo ug ro­wer Joanie Delgaco mao ang labing unang mopakita’g aksyon sa 22-athlete Philippine delegation.

Sa duha, si Yulo mao ang gituohang adunay dakong puro­han nga makalab­ni og medalya.

Usa ka inilang gymnastics publication nga mao ang International Gymnast (IG) Magazine nagtuo nga makalabni og gold ug silver medals si Yulo.

Sa panahom sa IG, makakuha og gold si Yulo sa floor exercise, nga maoy iyang kinaham, ug silver sa vault.

Alang sa IG, si Artem Dolgopyat sa Israel maoy labing lig-ong babag sa kampanya ni Yulo hilabi na sa floor diin si Dolgopyat ang defending gold winner.

“Defending champion Artem Dolgopyat from Israel has the difficulty and the consistency; hence, his presence on the podium at most major competitions. If Carlos Yulo of the Philippines manages to be consistent, he could easily top the field on floor,” pamahayag sa IG nga napatik sa Spin.ph.

Gawas niadtong 2019 diin siya ang naghari sa floor exercise, si Yulo nahimo sab nga world champion sa vault niadtong 2021.

“Adem Asil of Turkey, Carlos Yulo of the Philippines and Wataru Tanigawa all can perform Ri II vaults (front handspring front double piked with a half twist) and a strong landing on this vault can propel them straight to the podium,” dugang sa IG.

Sa laing bahin, nakatakda sab untang mopakita og aksyon si boxer Eumir Marcial karong adlawa apan nakakuha kini og bye.

Si Marcial, kinsa nakalabni og bronze medal sa miaging edisyon sa Olympics nga gipahigayon sa Tokyo, Japan, karon nang Hulyo 30 unang mopakita og aksyon.

Si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino ningpadayag nang daan sa iyang dako'ng pagsalig sa tanang atletang mga Pinoy nga mohamag sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon.

Gipasabot ni Telentino nga maayo ang dagan sa training sa Team Philippines hinungdan nga grabe ang kadasig sa mga atleta niini. / ESL