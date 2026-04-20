Pilipinas mopadala og team sa Czech Republic alang sa pagpauli ni Zaldy Co

Nipahibalo si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Lunes, Abril 20, 2026, nga ang gobiyerno mopadala og “high-level coordination team” ngadto sa Czech Republic aron sa pagpauli sa nasod sa nadakpan nga kontrobersiyal nga kanhi representante sa Ako-Bicol party-list nga si Zaldy Co.
Sa mensahe nga pinaagi sa video, si Marcos niingon nga gimanduan niya ang Department of Foreign Affairs (DFA) ug ang Department of Justice (DOJ) nga mangulo sa koordinasyon sa mga awtoridad sa Czech human sa pagdakop kang Co.
“Nananatili siya (Co) sa kustodiya ng Czech Republic. Isinasagawa natin ang lahat ng kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas,” ni Marcos.
“Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya’t nangangailangan ng sapat na panahon upang maisagawa nang tama. We will bring Zaldy Co home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people,” dugang niya.
Sa usa ka interbyu sa radyo, si Atty. Ralph Sarmiento, kanhi dean sa University of St. La Salle College of Law sa Bacolod City, niingon nga ang pagpauli kang Co sa nasod mahimong molungtad og pipila ka bulan, ilabi na kon supakon niya ang iyang deportasyon o mangayo og asylum sa Czech Republic.
Siya niingon nga ang proseso sa deportasyon mahimong molungtad lamang og duha ka semana.
Ang kanhi magbabalaod nalambigit sa nagpadayon nga imbestigasyon sa flood control anomalies human nga gitudlo siya nga nakadawat og binilyon nga kickbacks gikan sa anomaluso nga proyekto./SunStar Philippines