Pilipinas nahimong taytayan sa panag-uli sa Cambodia, Thailand

Nahimong taytayan ang pag-host sa Pilipinas sa 2026 Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit sa Sugbo sa bag-ong mga paningkamot alang sa kalinaw tali sa Cambodia ug Thailand.
Facilitator sa maong dayalogo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. taliwala sa tensiyon sa panagbingkil sa utlanan sa duha ka nasod.
Nakigtagbo si Marcos kang Prime Minister Hun Manet sa Cambodia ug Prime Minister Anutin Charnvirakul sa Thailand sa usa ka closed-door meeting niadtong Huwebes, Mayo 7, 2026, sa wala pa moatubang ang tulo ka lider sa media alang sa usa ka joint press conference.
Matod sa Presidente, ang Pilipinas ang nipasiugda sa dayalogo isip kabahin sa iyang papel isip Asean 2026 chair ug subay sa tinguha sa rehiyonal nga pundok alang sa malinawong pagsulbad sa mga panagbangi.
“This meeting was arranged by the Philippines as a way to provide its good offices in our capacity as chair of Asean for 2026 to Cambodia and Thailand in order to provide a meaningful space for constructive dialogue on their bilateral border issues,” pamahayag ni Marcos.
Dugang sa Presidente, ang maong panaghisgot nagpakita sa kalig-on sa relasyon sa ASEAN nga nagbase sa “respeto sa usa’g-usa, pagsalig, panaghiusa, ug pagsabot.”
Gihisgutan sa mga lider ang mga lakang aron mapugngan nga mograbe ang sitwasyon sa utlanan.
Adunay mga kasabutan nga nakab-ot, ug ang duha ka nasod nisaad nga magpadayon ang ilang komunikasyon pinaagi sa ilang mga foreign minister.
Nisaad si Marcos nga ang Pilipinas magpadayon sa paghatag og tabang samtang nagpadayon ang mga diskusyon.
Gidayeg ni Hun Manet ang liderato ni Marcos sa pagpasiugda sa kalinaw ug kalig-on sa rehiyon. Matod niya, ang Cambodia ug Thailand adunay collective resolve o hiniusang tinguha sa pagpangita og malungtarong kalinaw pinaagi sa pagpakunhod sa tensiyon.
Sa pikas bahin, nagpasalamat sab si Charnvirakul kang Marcos. Gihulagway niya ang iyang pakig-istorya sa prime minister sa Cambodia isip candid o prangka ug kinasingkasing.
“Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best we avoid conflict. It only brings losses and suffering,” matod ni Charnvirakul.
Ang duha ka nasod nagkasabot sab sa pag-assign sa ilang mga foreign minister aron magtinabangay sa mga confidence-building measures nga makatabang sa pagpalig-on sa ilang relasyon ug pagmentinar sa kalig-on sa tibuok rehiyon. / DPC