Pilipinas nanghawod sa extreme skateboarding

Nakompleto ni Jericho Francisco ang sweep sa extreme skateboarding park competition sa 33rd Southeast Asian Games nga gipahigayon sa Bangkok, Thailand.
Nilabaw pag-ayo si Francisco sa iyang mga kontra sa men’s final human makarekord og 90.68.
Nakapwesto sa ikaduhang dapit si Konwit Ketkaeo sa Thailand nga adunay score nga 82.43, samtang gikuha ni Brian Upapong, usab taga-Thailand, ang bronse medalya pinaagi sa score nga 74.75.
Sa women’s category, Mazel Paris Alegado ang nag-angkon sa gold medal, nga nahimong 1-2 finish para sa Pilipinashuman makuha ni Elizabeth Amador ang silver medal. / RSC