Pilipinas natagak sa No.6 sa SEA Games

Nabutang sa ikaunom ra nga pwesto ang Pilipinas sa pagsirado sa 33rd Southeast Asian (SEA) Games didto sa Thailand niadtong Sabado sa gabie, Disyembre 20, 2025.
Ang Pilipinas nakakuha og 50 ka bulawan, 73 silvers ug 153 bronze medals para sa total nga 277 nga medalya sa duha ka semana nga kompetisyon sa regional meet.
Gauna sa Pilipinas ang Singapore (52 golds, 61 silvers, 89 bronzes) nga anaa sa ikalima nga pwesto.
Sama sa gilauman ang host nation nga Thailand mao ang nidominar bitbit ang 233 golds, 154 silvers ug 112 bronzes.
Anaa sa ikaduha nga pwesto ang Indonesia (91 golds, 111 silvers, 131 bronzes), ikatulo ang Vietnam (87 golds, 81 silvers, 110 bronzes) ug ikaupat ang Malaysia (57 golds, 57 silvers, 117 bronzes).
Sa karong nga SEA Games, ang Pilipinas nipadala sa largest-ever nga delegation nga adunay 1,600 athletes, coaches ug officials ngadto sa Thailand.
Pero bisan pa niini, napakyas ang Pilipinas sa pagkuha sa 60-gold nga gi-target ni Philippine Olympic Committee president Bambol Tolentino sa pagsugod sa duwa.
Ang sixth place finish kay one rank lower sa performance sa Pilipinas sa 2023 Cambodia SEA Games, diin nisakmit og 58 ka bulawan ang nasod.
Napulo ka nasod ang nisalmot sa karon nga edisyon sa SEA Games huma mi withdrew ang Cambodia. Ang niduwa mao ang Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Laos, Brunei ug Timor Leste. / RSC