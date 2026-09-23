Pilipinas padayong naghuwat og Gold

Pabiling maghuwat ang Pilipinas sa labing unang gold medal niini sa 20th Asian Games sa Aichi-Nagoya, Japan.
Ang MMA fighter nga si Jean Claude Saclag aduna unta’y kahigayunan nga makatunol sa Pilipinas sa labing una niining gold medal apan napakyas kini sa final match sa men’s traditional -65kg division sa MMA event niadtong Martes, Septiyembre 22, 2026.
Nagpilde ni Saclag pinaagi sa unanimous decision mao si Otabek Rajabov sa Tajikistan.
Napatumba unta ni Saclag pinaagi sa makusog niyang left straight nga sukmag si Rajabov sa sayong bahin sa away.
Si Rajabov kinsa kanhi MMA world juniors champion, nakabawi sa pagpadayon sa away ug nakakita’g pamaagi aron alkontrahon ang kusog nga kumo ni Saclag aron angkunon ang gold medal.
Ang silver medal ni Saclag mao pa lang ang labing taas nga naabot sa usa ka Pinoy nga atleta ning maong edisyon sa kompetisyon.
Mao kini ang ikaduhang silver medal ni Saclag ning maong kompetisyon. Una niya kining nahimo niadtong 2014 Asian Games sa Incheon, Korea.
Si Saclag kinsa three-time Southeast Asian Games gold medalist sa kickboxing, nakahilak human sa iyang kapildihan.
Sa samang adlaw, nakadugang og laing bronze medal ang Pilipinas gikan sa women’s kata competiton.
Ning pagsuwat, ang Pilipinas anaa sa ika-21 nga puwesto nga adunay 0-1-3 gold-silver-bronze medal tally sa kinatibuk-an.
Ang China padayong ningsulbong sa ibabaw nga aduna nay 32 ka gold medals unya nagsunod ang host Japan nga adunay 11 ka gold medals. / ESL