Pilipinas way katakos mopadala og warship sa Strait of Hormuz

Way igong katakos ang Pilipinas nga mopadala og mga barkong panggubat ngadto sa Strait of Hormuz taliwala sa panawagan ni USA President Donald Trump nga motabang sa pagpanalipod sa maong dapit tungod sa nagkagrabe nga tensiyon sa Middle East, matod ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. niadtong Martes, Marso 17, 2026.
“Wala tayong capability na mag-escort,” matod ni Teodoro sa usa ka ambush interview didto sa Pangasinan.
Nagkanayon si Teodoro nga kinahanglang likayan ang bisan unsang lakang gikan sa Kagamhanan sa Pilipinas nga moresulta sa pagsamot sa kagubot sa maong rehiyon, sanglit daghang mga Pilipinong seafarers ug Overseas Filipino Workers (OFWs) ang maapektuhan.
“Ang nalalagay sa panganib yung Filipino seafarers natin at saka ‘yung mga OFWs natin,” sumala ni Teodoro.
“Lahat ng moves na mag-escalate ito lalo na yung mga indiscriminate na attack, dapat sana mapara agad at we look for the early resolution of the crisis in the Middle East,” dugang niya.
Sa sayo pa, giawhag ni Trump ang ubang mga nasod sa pagpadala og mga barkong panggubat ngadto sa Strait of Hormuz human nanghulga ang Iran og mas grabeng kagubot sa tibuok Middle East isip balos sa pagpamomba sa Washington sa ilang energy hub sa main Gulf island.
“The Countries of the World that receive Oil through the Hormuz Strait must take care of that passage, and we will help — A LOT!” matod niya sa iyang social media post./ TPM / SunStar Philippines