Pilot error, bird strike, engine failure gitan-aw sa pagkahagsa sa Air India

BUGTONG NALUWAS: Ang India’s Prime Minister Narendra Modi (wala) nakigtagbo ni Vishwash Kumar Ramesh, ang nagbinugtong nga survivor sa Air India flight 171 crash nga nagpaalim sa ospital sa Ahmedabad. “When I got up, there were bodies all around me. I was scared. I stood up and ran. There were pieces of the plane all around me. Someone grabbed hold of me and put me in an ambulance and brought me to the hospital,” matod ni Vishwash nga wala katuo nga nabuhi pa siya, taho gikan sa Hindustan Times.

Superbalita Cebu









Copied Tanang anggulo ang gitan-aw sa gihimong imbestigasyon sa Air India Flight AI171 aron masuta ang hinungdan sa pagkahagsa niini pipila lang ka gutlo human sa paglupad gikan sa Ahmedabad, apan ang mga aviation expert nagkanayon nga daghang posibleng hinungdan. Ang Air India 171 – usa ka Boeing 787-8 ug naila sab nga Dreamliner – nagpagawas og mayday call sa air traffic control pipila ka gutlo human sa paglupad. Sumala sa website sa Flightradar24, nawala ang signal sa pagsubay sa ayroplano dihang nakaabot kini sa gitas-on nga 625 ka tiil (190 ka metros). Taho sa The Guardians nga base sa nakita sa footage nga ang paglupad sa abyon hinay ang pagsaka dayon nisugod sa pagkanaog pipila ka segundo ang milabay diin nag-gliding paubos una kini nibangga sa usa ka residential building sa wala pa moulbo. Ang bugtong naluwas gikan sa 242 ka tawo nga sakay, ang 40-anyos nga si Vishwash Kumar Ramesh. Sa analisar sa mga aviation analyst nagpresentar og nagkalainlaing teyorya ug nganong nahitabo ang trahedya. HINAY ANG LUPAD Si Dr. Sonya Brown, usa ka senior lecturer sa aerospace design sa University of New South Wales, nagkanayon nga ang footage nagsugyot nga ang ayroplano nag-stalled. “It does look to me like a significant loss of thrust. Thrust effectively makes you go faster, and aircraft lift is proportional to speed squared, so if you don’t have thrust and you lose speed – and radar data suggests after the initial short climb it was losing speed – you can stall,” matod ni Brown. Samtang si Neil Hansford, usa ka kanhi piloto ug chairman sa Strategic Aviation Solutions consultancy, nagkanayon nga samtang ang pilot error mahimong usa sa mga hinungdan. BIRD STRIKE Ang bird strikes, usa ka kasagaran nga panghitabo sa aviation usa ka theory diin ang engine failure posibleng nagdala sa ayroplano sa pag-stall. Bisan talagsa ra nga ang usa ka bird strike makapalong sa duha ka makina sa dungan, mahimo kini nga mahitabo.Namatikdan ni Hansford ang kasaysayan sa gatusan ka bird strikes sa Ahmedabad airport ug ang kainit sa temperatura niadtong Huwebes sa buntag, mga kahimtang nga makapadako sa posibilidad sa bird strike.