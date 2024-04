Pinalit nga motorsiklo kinarnap diay; CT-TODA mipahimangno sa publiko

MIPAHIMANGNO sa publiko ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority (CT-TODA) sa ilang pagpalit og second hand nga motorsiklo o sakyanan sa online nga magmatngon nga di kini kinawat.

Si Jonathan Tumulak, pangulo sa CT-TODA, niingon nga usa lalaki nga traffic violator ang nakaamgo nga ang iyang motorsiklo nga pinalit og P12,000 sayo ning tuiga, kinawat diay dihang siya nadakpan sa paglapas sa balaod sa trapiko niadtong Marso 26, 2024 sa ilawom sa flyover sa Tabunok.

Kay way lisensya ang driver/buyer, gi-impound sa CT-TODA ang motorsiklo.

Kuhaon unta sa driver ang motorsiklo ug mobayad og multa sa iyang kalapasan, apan wa gihapon gi-release sa CT-TODA ang motorsiklo kay ang official receipt (OR) ug certificate of registration (CR) sa sakyanan di iyang ngalan.

“Iyang gipangita sa Facebook ang nakapangalan sa OR/CR. Nag chat sila kay di lagi i-release ang motor sa CT-TODA. Ang tinud-anay nga tag-iya wa nisaba nga kinarnap ang motor, nagsabot sila nga magkita diri sa office,” asoy ni Tumulak.

Sa Lunes, Abril 1, 2024, unang niabot ang tag-iya sa motorsiklo ug nakapakita og police blotter sa Mandaue City Police Office (MCPO).

Dihang niabot na ang drayber/buyer, wa na siyay nahimo dihang ang gitugyanan nila ni Tumulak mao ang tinud-anay nga tag-iya.

“Awhag lang nako sa publiko nga kon mopalit man gani sila og sakyanan, kinahanglan nga nag-atubang sila sa tawo nga nagbaligya. Ang OR/CR naa sa iyang name ug duna siyay ID nga ikapakita nga siya ang tinud-anay nga tag-iya,” dugang ni Tumulak. (REV)